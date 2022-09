"No solo el desamor lo pone triste a uno", Andy Rivera habló de su situación emocional

El artista pereirano Andy Rivera viene sufriendo desde hace casi un año de cuadros de depresión en su vida, algo que, ha hecho que el cantante tenga que someterse a tratamientos, rutinas y terapias en lo que va del 2022 para controlar esta afección.

Este trastorno emocional ha hecho que Andy tenga que alejarse de los escenarios, las redes sociales y los medios de comunicación en ocasiones, ya que, son algunos factores que afectan de gran manera a las personas que padecen de depresión.

Recientemente, el cantante decidió salir a través de sus historias a hablar sobre esta enfermedad que lo viene afectando, una situación de la que están al tanto sus seguidores.

Después de varios días, Andy Rivera pudo volver a salir y hablar

El cantante empieza de manera efusiva confesándoles a sus más de 5,7 millones de seguidores que estaba feliz porque había podido volver a salir, comer, tomar aire y conversar, algo que, no puede hacer cuando le dan algunos cuadros de depresión.

Yo quería contarles que he tenido un día bastante especial, porque me siento feliz y con alientos para salir, sé que algunos de ustedes pueden estar sintiendo eso, pero créanme que se puede salir de ahí, apóyense en su familia y seres queridos. Estamos mejorando.

Seguido a esto, Andy le revela a sus fans, que, durante este tiempo en el que ha tenido que asumir y conllevar esa afección en su vida ha sido un proceso, ya que, hasta antes de esto era una persona alegre y que no permitía sentimientos malos en su vida.

Para mí, que he sido una persona alegre toda la vida y que nunca me permitía que entrara a mi vida sentimientos negativos, o me hacía el loco, esto ha sido un shock con el dolor, con la tristeza, pero no se imaginan todo lo que he aprendido en todo este tiempo, me siento más conectado con todo a mi alrededor.

No es un problema de desamor lo que siente Andy

El cantante, que en varias ocasiones ha sembrado dudas con sus mensajes en redes, con los que asocian a su expareja, la actriz Lina Tejeiro, decidió expresarles a sus seguidores, que no crean que su problema de depresión es por un tema de desamor, pues, agregó que habían varios factores en su vida que hacían que sintiera triste en ocasiones.

Ustedes y yo sabemos que uno no solo se pone triste por cosas del corazón, uno también se pone triste por los hijos, por la parte profesional y aunque eso no se refleje acá en redes, porque uno no está contándoles todo el día lo que le pasa a uno, porque la intimidad y privacidad hay que cuidarlas, pero todo eso, cuando se te salen de las manos le dan derecho a uno de tener una vida con altos y bajos.

Una de las enseñanzas que le ha dejado ese capítulo en su vida

Andy aprovecha para enviarle un mensaje de motivación a sus seguidores que estén pasando por algo parecido, expresándoles que basado en su experiencia esos sentimientos malos se tienen que sacar a tiempo para evitar que lleguen a convertirse en algo más.

Creo que el dolor genera mucha empatía, hoy quiero decirte que no es malo tener un día malo y expresar que te sientes aburrido en ocasiones, porque cuando no expresamos lo malo, esa maleta se va haciendo más pesada hasta llegar a la enfermedad que no queremos.

La música ha sido su salvación

El artista aprovechó para confesar que, en este camino, una de sus terapias y grandes ayudas ha sido la música, su gran pasión, por eso, reveló que durante estos meses ha estado enfocado en probar nuevos caminos como la producción musical.