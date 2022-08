Andy Rivera se sinceró sobre la enfermedad que lo ataca desde noviembre

El artista urbano Andy Rivera volvió a aparecer en redes sociales tras varias semanas en las que brilló por su ausencia, pues el pereirano se encuentra desde noviembre del 2021 tratando de luchar contra la depresión, algo que, le ha hecho alejarse en ocasiones del mundo mediático y de la farándula colombiana.

Recientemente el artista volvió a compartir un post después de varias semanas en donde se mostró haciendo una de sus pasiones, cantando, por eso, tras ese post el artista ha estado activo de nuevo con sus más de 5,7 millones de seguidores.

El artista decidió compartir un carrete de fotografías en las que mostraba que su cuerpo luce bastante bien, pues el artista durante el último tiempo se ha enfocado en sanar su mente y por eso ha encontrado en el ejercicio una salida para su estabilidad y tranquilidad.

Tras su regreso a redes, miles de internautas y allegados al artista le han demostrado su cariño y apoyo en este momento por el que atraviesa, por eso, el artista ha aprovechado para sincerarse y expresar que está enfocado en encontrar su verdadera felicidad.

Andy compartió a través de sus historias de Instagram un fuerte mensaje basado en lo que siente en estos momentos tras conllevar por varios meses esa lucha contra la depresión, por eso decidió compartir con sus millones de seguidores su verdadero sentir y su análisis de la situación.

La vida no se arregla sólo con dinero, ni una casa gigante. La felicidad no proviene de las posesiones materiales, ni siquiera las físicas, porque el cuerpo envejece y todos morimos y además no nos llevamos ni un peso a ningún lado, la felicidad y el estado de paz llega cuando sueltas tus miedos, te dejas ser, sanas las heridas de tu niñez, tu adolescencia e incluso las que te hicieron ayer.