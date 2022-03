Andy Rivera encantó en las redes y fans le piden que abra OnlyFans

El cantante de música urbana Andy Rivera dejó volar la imaginación de miles de seguidores al compartir algunas imágenes que tenía guardadas en su celular y con las que dejó con la “boca abierta” a más de uno.

Andy encantó con una serie de imágenes de sus conciertos en las que presumió su tonificado cuerpo y atractivo “lavadero”. Por su puesto, las reacciones de sus fans no se hicieron esperar y halagaron los atributos del artista colombiano con miles de likes, comentarios y candentes emoticones.

“Foticos random que se me quedan sin subir”, escribió el intérprete de ‘Alguien más’, ‘Increíble’ y ‘Que rico repetirlo’ en su cuenta oficial de Instagram donde enloqueció a sus 5.3 millones de fans con el impactante carrusel de imágenes.

Entre las reacciones, algunos internautas no dudaron en etiquetar a la guapísima actriz Lina Tejeiro, ex pareja del cantante y con quien se rumora en las redes sociales estaría de regreso. Además, otros fanáticos se atrevieron a proponerle al hijo del cantante de música popular Jhonny Rivera que incursione en la plataforma de OnlyFans.

De hecho, Jhonny Rivera también recibió unos mensajes en la caja de comentarios por el gran atractivo físico de su hijo. “Eha vemariaaa que bien echo les quedó”, se lee en uno de los comentarios.

“El bro”, “Todas me gustaron pero la número 5 me encantó”, “la última”, “Dios del Olimpo”, “Quien se comerá todo eso”, “Qué decisión tan difícil niñas”, “Es que eres hermosooo, toda una lindura”, “Eso si es un monumento”, “uy no parce”, “cositaaaaa”, “como la receta del Doctor”, “Eres lo más lindo del mundo mundial”, fueron algunos de los piropos que recibió Andy.

