Andy Rivera enamoró bailando con su mamá el Sanjuanero

El cantante Andy Rivera no para de enamorar a miles de sus fanáticos luego de mostrarse muy feliz bailando con su mamá Luz Mery Galeano.

a encargada de revelar el amoroso momento fue Galeano, quien lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 250 mil seguidores.

Andy Rivera disfrutando con su mamá en el cumpleaños de su hija

Allí compartió un video en el que se dejaron ver mostrando su talento para el baile al ritmo del Sanjuanero.

Con bomba en mano y con la gorra, simulando tener algunas prendas típicas de este género musical.

En la grabación se ven a los dos muy concentrados realizando sus movimientos, mientras varios de los invitados están observándolos y al fondo se escucha a una animadora incentivarlos a seguir bailando.

Cabe mencionar que, este momento se dio en marco de la celebración de cumpleaños de la pequeña Hellen, hija del cantante, quien en los próximos días cumple 9 años de edad, pero cuya fiesta se adelantó debido a que el joven dará comienzo a su gira por Europa.

La fiesta se llevó a cabo en la finca del cantante Jhonny Rivera, donde contaron con varios invitados y la niña logró disfrutar junto a sus más allegados.

Tras la revelación, lograron miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde los llenaron de halagos.

“Lo dejaron todo en la pista", "a mí me encanta ver como disfrutas de tu hijo y lo bien que se la llevan", "qué viva el Huila y su sanjuanero", "no todo es perreo", "dándola toda", "uish qué bailecito", "me encantan, muero de amor", "lo mejor", "pasénla bien rico", "que mi tierra del alma y espero que ahora en junio se peguen la rosadita a mi tierra sanjuanera", "ay los más lindos", "me derrito, ustedes son un gran equipo, mamá e hijo", "el novio y la suegra", "ay qué bellos, así se baila", "aww son un amor", "esooo, qué hijo tan bello tiene señora Luz, en todos los sentidos", “epa qué bien", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, el artista está promocionando el remix de “Mi Decisión” donde colaboró con su padre Jhonny Rivera y Sebastián Ayala, el cual saldrá en los próximos días.

“Pereira y el Cauca unidos, abrazo a todo el Tambo. Pensé q no cantaría música popular en mucho tiempo, pero la historia del flecho Sebastián Ayala me tiene demasiado inspirado y emocionado”, agregó.

