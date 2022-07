La nostálgica despedida de Andy Rivera con el amor de su vida

El cantante de música urbana Andy Rivera se ha mostrado bastante activo en sus redes sociales durante los últimos días, donde ha registrado parte de sus vacaciones junto a su primogénita Hellen, quien lo acompañó a la ciudad de México para cumplir su cita en los Premios Miaw, donde por primera mes ganó un galardón internacional.

Durante estos días, el cantante ha dejado ver su lado más sencible, paternal y consentidor que pocos seguidores le conocían y ahora le admiran, porque trata a su hija como toda una reina. Como muestra de ello está el más reciente video que publicó en su Feed de Instagram, donde se mostró como todo un estilista, arreglando el cabello de su pequeña, aún sin tener experiencia.

Por si fuera poco, en las últimas horas se mostró viendo películas animadas junto a su hija en el que para élo, es uno d elos mejores planes: plan pizza y tiempo de calidad con la mujer que más ama.

"A mí no me hablen de planzotes, ¿si o no hellen? ", dice el pereirano, mientras muestra el tierno plan.