Andy Rivera conmovió al cantarle icónica canción a su madre

El cantante de música urbana Andy Rivera estuvo por estos días en Europa para llevar a cabo un par de presentaciones musicales, además de participar en el cierre de gira de su papá, el cantante de música popular Jhonny Rivera.

Desde un principio el joven se mostró bastante emocionado con este viaje en particular, pues manifestó que España significaba mucho para él, pues fue allí donde vivió parte de su niñez junto a su madre a raíz de problemas económicos.

Además, confesó que fue durante una gira musical por este continente que por poco abandona su sueño de ser músico, ya que no había logrado vender gran parte de sus boletas y los lugares estaban prácticamente vacíos.

“Yo pensé en retirarme de la música en esa gira. Los sitios vacíos, como que yo dije: yo ya no sirvo pa’ esto, ya la musiquita del flecho no gusta. Pero miren la perseverancia y la lucha lo que hacen”, puntualizó.

Aprovechando que se encontraba en el lugar que lo vio crecer durante un par de años y que se encontraba con su madre, con quien había compartido aquella experiencia, el cantante sorprendió a sus seguidores y a la misma mujer al dedicarle un icónico tema musical de Juan Gabriel.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el joven artista se mostró junto a su madre para manifestar públicamente su dedicatoria: “Pa’ mi mamá, que ha creído en mí desde el día uno, te amo”.

A bordo de un automóvil y en pleno anochecer, el joven se grabó cantando una de las partes más emotivas de la canción, siendo esta “Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy, donde vaya yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien, tú, ser muy buena es tu virtud, ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor”.