Andy Rivera se dejó ver conmovido y romántico en redes

No hay mensaje que el cantante urbano Andy Rivera no publique que no sea tomado como parte de una tusa infinita. y es que el artista muchas veces da de qué hablar por la larga relación que tuvo con la actriz Lina Tejeiro y que más de uno pide regresen, pero no se ha podido y al parecer no se podrá.

Sin embargo, esos aprendizajes le han servido al cantante para expresarlos en canciones, y hasta para dar consejos a sus miles de seguidores que también pasen por esa situación en el amor.

Es por eso, que una de las más recientes publicaciones del cantante dio mucho de qué hablar, porque apareció primero destacando su indiscutible talento musical, pero al mismo tiempo, pidiéndole a sus seguidores que dedicaran esa canción a quienes de verdad consideren se merecen su tiempo y sus horas del día.

Andy Rivera apreció con unas velas, en una noche muy oscura en su natal Medellín, y cantó un tema musical muy popular cuya versión la hizo suya y dejó a más de uno enamorado, e inspirado en esa persona que no dudaron en mencionar en su video en su cuenta de Instagram.

“Prométame que va a etiquetar a alguien q merezca a alguien q se merezca 25 horas y 8 días de la semana de su tiempo POR FA”, expresó el cantante en su video que de inmediato se llenó de comentarios, de personas dedicando su amor sin filtros y hasta dejando mensajes románticos. sin duda cumplió el objetivo.

Y es que, desde hace varios días, el artista ha dejado ver esas “recomendaciones” amorosas que muchos consideran nacen desde sus aprendizajes en las relaciones, muchos creen que incluso ya aceptó que muchas cosas no se darán pero que esos momentos en el amor también sirven para otros y para hacer música que luego sirva a los demás.

Andy y Lina sin final feliz

Son muchas las personas que han deseado que la pareja que Andy Rivera y Lina Tejeiro confirman se vuelva a unir, sobre todo porque muchos piensan que a ellos se les nota el amor y que deberían darse la oportunidad.

Pero ya muchas veces ambos han dejado saber que no se podrá, que no volverán y que sí, ha habido situaciones donde se han intentado volver y consolidar su amor, no, no habrá final feliz. Tanto, que de las más recientes respuestas de la actriz ha sido que si bien siempre lo va a querer mucho, pues es y fue especial en su vida, una relación entre los dos no habrá.

