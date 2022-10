Andy Rivera abrió su corazón y contó cómo sigue su salud mental

Andy Rivera es uno de los cantantes más queridos por los colombianos, su extensa carrera musical lo han llevado por reconocidos escenarios y hasta ha sido merecedor de importantes reconocimientos.

Sin embargo, Andy también ha sido muy activo en sus redes sociales, y a través de ellas comparte contenido único y divertido que lo han posicionado como un referente dentro del mundo del entretenimiento.

Sin embargo, no todo en la vida del artista ha sido color de rosa; de hecho, hace algún tiempo, Andy les contó a sus fanáticos que estaba atravesando por un momento bastante fuerte en su vida.

Desde ese momento, a Andy se le ha visto mucho más ausente de las redes sociales; sin embargo, el intérprete de ‘La Oficial’ intenta tener a sus seguidores al tanto de lo que está pasando en su vida y más con respecto a su salud mental.

Además, Andy confesó que llevaba días sin ganas de ni siquiera bajar al comedor, situación que ha ido cambiando, pues hasta eso ya lo está disfrutando.

Por su parte, el cantante también aprovechó esta oportunidad para enviarle un mensaje muy especial a la doctora que ha estado presente en toda esta situación y quien ha sido parte fundamental de su progreso.

Mi gente, para mí que he sido una persona tan alegre toda la vida, que no les permitía la entrada a sentimientos negativos nunca a mi entorno, o al menos me hacía como el loco de que no existían, no quería aceptar la realidad, esto ha sido un shock, conectar con el dolor, con la tristeza, pero también ha sido muy positivo, no saben todo lo que he aprendido durante todo este tiempo, el dolor genera mucha empatía… cuando salgas de esto vas a ser súper fuerte, y hoy quiero decirte que no te avergüences de un día estar cansado