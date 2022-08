Andy Rivera casi muestra de más con acaloradas fotos en la ducha

El cantante pereirano de música urbana Andy Rivera se apoderó hace tan solo minutos de las tendencias digitales tras publicar un acalorado carrete fotográfico en lo que parece la ducha de su vivienda. Además, se despojó de sus prendas para retratarse.

Como se puede evidenciar, fueron unas fotografías en un boxer que tenía bastante bajito, las que publicó el interprete de "Pajaritos en el Aire" donde dejó en evidencia el tonificado cuerpo que ha ganado gracias a su disciplina en sus rutinas de ejercicio.

En las dos primeras, aparece de pie, haciendo alarde de su tonificado abdomen y biceps, mientras que en las siguientes fotografías, se mostró un poco más profundo y emocional, con un rostro inmutado dentro de la tina y tomando lo que parece una copa de wiskey.

Culminó sus instantáneas con dos fotos que llamaron particularmente la atención, por el significado que según muchos tienen sus gestos, La primera, dándole la espalda a la foto, no solo para mostrar lo trabajada que está sino como metáfora a lo que vive actualmente en su estado emocional. La segunda, es donde hace un simbólico gesto de "nada me importa" con sus dedos.

Recordemos que durante el fin de semana, Andy preocupó a sus fanáticos al confesarles públicamente que no estaba pasando por su mejor momento emocionalmente, ya que desde finales del 2021 venía combatiendo trastornos de depresión que en ocasiones se tornan más difíciles.

Poco a poco voy a volver; desde noviembre los que me siguen se han dado cuenta que estoy lidiando con una depresión y varias cosas fuertes...Tengo unas ganas de salir adelante, unas ganas de salir de esta; pienso que cuando me recupere de este diagnóstico, no saben en el hombre en el que me voy a convertir.