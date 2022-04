Así celebró Andrés Toro el cumpleaños de su esposa

El actor colombiano, Andrés Toro, reconocido por participar en importantes producciones como ‘Café con aroma de mujer’, celebró el cumpleaños de su pareja con un tierno video tipo reel, subido a su Instagram con más de 680 mil seguidores, en donde pone varias fotos y momentos junto a su mujer.

En la descripción del post, Andrés expresó un gran amor y admiración por la mujer que le robó el corazón.

“Hoy celebro tu vida! Como me has enseñado, cuanto he aprendido, mucho me has amado, ¡he sido bendecido con tenerte a mi lado! ¡Gloria a Dios por tu vida! ¡Te amo! Pd: El resto lo hablamos en privado” escribió el artista.