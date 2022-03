Andrés Suarez divierte a sus fans, mostrando cómo lo recibía su mamá

Andrés Suarez es el actor que le da vida al productor musical 'Henry Bedoya' en 'Te la dedico' y con su personaje le ha complicado la vida a Adriana Osorio (Diana Hoyos), pero parece que no es a la única que le causa problemas, o por lo menos así lo dejó ver en una reciente publicación del actor en sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Tik Tok, Andrés Suarez publicó un divertido video en el que él aparece abriendo una puerta para entrar a la casa de su mamá, pero es mal recibido pues al ingresar una mujer enojada le lanza una botella de plástico que no alcanzó a golpearlo.

Luego se escucha los gritos de una mujer que con groserías le dice que un día de estos la "va a matar de una rabia".

“Care 4%#, no joda, que es la m”#$%, me tienes aburrida hij%#!, me vas a matar de una rabia”, dice furiosa la mujer mientras Andrés se queda en la puerta viéndola estupefacto.