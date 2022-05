Andreina Fiallo responde a quien le dice que se ‘arregle un poco’

En su cuenta de Instagram con más de 1 millón 100 mil seguidores, la modelo y empresaria venezolana, Andreina Fiallo, decidió hacer una dinámica de preguntas con los internautas, pero hubo una en la que se concentró para enviar una reflexión.

La pregunta, en realidad, era una opinión de parte de algún usuario de esta red social y tenía que ver con el aspecto físico de la esposa de Andrés Reina, pues se lee: “Deberías arreglarte un poco”, a lo que Fiallo contestó:

“Esto me lo dijeron tantas veces después de que yo salí del parto. A mí no me interesaba que me dijeran si me arreglaba, no me arreglaba, ‘ay por qué te ponés esa ropa, esa ropa ancha’ era la ropa que yo me ponía en el embarazo porque era lo que me hacía sentir cómoda, pero nadie conoce el proceso de los otros y… Agota, solamente no agota físicamente, uno se agota emocionalmente y hay días que uno no quiere saber nada de nadie y eso pasa y eso no importa” explicó Andreina.