Andreina Fiallo envió motivador mensaje tras cumplir 7 años haciendo ejercicio

La empresaria Andreina Fiallo envió un motivador mensaje a sus miles de fanáticos luego de cumplir siete años de estar haciendo ejercicio.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la cucuteña compartió un video en el que recopiló varias imágenes de sus entrenamientos.

Con estas quiso confesar que no ha sido un proceso fácil, pero gracias al deseo y la disciplina que ha tenido ha logrado los resultados que siempre quiso.

“Hoy cumplo 7 años de disciplina, constancia y muchísimo amor y disfrute por mi entrenamiento, cuando dejé de preocuparme por lo largo que sería el proceso tomé una decisión que me ha llenado de vitalidad cada día, la decisión de comenzar y aquí estoy…amando este momento, MI MOMENTO! Y quiero compartirlo contigo, no fue fácil, pero aquí estoy amando tanto mi decisión y mi proceso, me siento orgullosa, logré cosas inimaginables y los resultados hablaron por sí solos, de la mano de seres humanos con un conocimiento impecable, MRH me enseñó a exigirme responsablemente si quería empezar a ver un resultado, después de la mano de mi Valentina Velez que sabe perfectamente cómo quería trabajar mi cuerpo y hacerle pequeños grandes y notables cambios, por último Muriel que fue mi entrenador en plena pandemia donde tocó improvisar entrenando en casa, profesional exigente de la técnica”, expresó.