Andreina Fiallo divirtió con video sobre cómo se siente

La empresaria Andreina Fiallo divirtió a miles de sus fanáticos luego de mostrar una graciosa actuación.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la modelo compartió un video en el que se mostró realizando lipsync.

Andreina Fiallo interpretó audio de Karen Sevillano

La cucuteña tomó un audio de la influenciadora Karen Sevillano, donde está hablando de cómo se siente al cambiar de look.

Allí la empresaria decidió mostrarse con dos colitas en su pelo y luciendo ropa deportiva muy cómoda y sentada en un escritorio sorprendió con su actuación.

"Me siento como que yo puedo con todo, nada puede conmigo, me siento camaleónica, me siento capaz, que yo puedo, siento pirotécnica, me siento intimidante, radiante, rimbombante, mejor dicho, quítate tú que llegué yo, quítate tú”, son parte de las palaras que expresa.

Tras su confesión decidió interrogar a sus seguidores sobre cómo se sienten utilizando otra parte de su interpretación.

“Me siento Priti tus Nais ¿cómo te sientes tú?”, escribió en la descripción de la publicación.

Con poco tiempo de compartida logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde la llenaron de halagos.

“Súper", "hermosa", "morí, me encantó", "hermosa carajo", "ella es muy linda", "súper linda", "también me siento piriti tus Nais y así siempre nos debemos sentir todos los días amando lo que somos seres imperfectos", "me siento radiante", "divina esta mujer, tierna siempre", "qué bella", "Jajajajajajaja... La original tan acelerada y la que lo interpreta tan pacífica", "eres demasiado hermosa", "bella", "dama", "muy bueno", "lo máximo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, Andreina Fiallo continúa trabajando en su emprendimiento de pijamas y disfrutando de su familia, en especial de la llegada de su tercer hijo Ían, de siete meses de nacido, fruto de su relación con el futbolista Javier Reina.

Desde su nacimiento, la modelo ha ido compartiendo poco a poco algunos detalles de cómo ha sido su experiencia con el pequeño, destacando que en los últimos días ya ha estado intentado gatear.

Recordemos que sus otros dos hijos, Daniel y Danna, son producto de su pasado matrimonio con el futbolista Fredy Guarín, quien también tuvo un tercer hijo con la presentadora Sara Uribe a quien llamaron Jacobo, pero cuyo romance no prosperó.

