El lujoso regalo que Andrea Valdiri y Felipe le dieron a sus seguidores

Los nombres de Andrea Valdiri y Felipe Saruma siguen apoderándose de las tendencias digitales y nacionales, tras consumarse su boda ante los ojos de Dios, este sábado 16 de abril. Evento, al que asistieron reconocidas personalidades del medio, familiares y sus amigos más cercanos.

Como se veía venir desde las lujosas invitaciones (con exclusiva botella de wiskey a bordo), los instagramers no escatimaron en gastos y dieron lujosos recordatorios a sus invitados, seguidores y hasta para los meseros que estuvieron de servicio durante su matrimonio.

Durante la celebración, los ahora esposos hicieron una emotiva interrupción, para dar un costoso regalo a los 10 seguidores que tuvieron el privilegio de asistir a la fiesta: se trata nada más y nada menos que de un iPhone 12 para cada uno, para fomentar la creación de contenido profesional en muchos y para darles una herramienta de lujo, por el apoyo y cariño que siempre emanan hacia ellos.

Bueno, Saru y yo les vamos a dar un iPhone a nuestros seguidores, a cada uno y si no les sirve pues lo venden, no importa, así que por favor los invitó a que me acompañen aquí...", dijo Andrea, mientras cada seguidor se fue acercando para presentarse y recibir su obsequio.