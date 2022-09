Andrea Valdiri fue víctima de un robo en la presentación de su sencillo musical

La bailarina Andrea Valdiri recientemente lanzó su nueva canción junto a su cuñado Mr Antony titulada “De Revista”, el clip publicado en la cuenta de YouTube del cantante ya cuenta con cerca de 80 mil reproducciones en un solo día, mientras que, en la cuenta de Instagram de la creadora de Contenido Barranquillera, donde cuenta con más de 8 millones de seguidores, la publicación en la que anunció el lanzamiento cuenta con más de 240 mil reacciones y cerca de 15 mil comentarios.

Para celebrar el lanzamiento de la canción en su ciudad natal Barranquilla, se fue a una discoteca en la que les agradeció a sus fanáticos, que estaban muy emocionados de verla en el lugar, en medio de la celebración con sus amigos más cercanos compartió desde un privilegiado lugar, sin embargo, la diversión se vio opacada en el momento en el que le robaron su celular.

Desde la tarima del lugar ella se dirigió a los asistentes para decirles que le habían robado el celular, en ese momento se escucha un coro de las personas presentes cantando:

En historias posteriores, ya se vio a Valdiri, cantándole y bailándole a su público nuevamente y expresándoles su más sincero cariño, de hecho, unos más afortunados tuvieron el gusto de bailar junto a ella, mientras que otros aprovecharon para guardar el momento en fotografías mientras la gente aplaudía el carisma y la humildad de la barranquillera.

Finalmente, la también empresaria, contó que no pudo recuperar su teléfono, pero al mismo tiempo les agradeció a todas las personas por su incondicional apoyo hacia sus proyectos:

No recuperé mi celular… pero me fui feliz, gracias por acompañarme en este día y porque siempre me apoyan los amo mucho mi gente.