Andrea Valdiri tuvo que ir de urgencias al hospital debido a sus alergias

Este martes, Andrea Valdiri le reveló a sus más de ocho millones de seguidores en las redes sociales que el motivo por el que ella había estado un poco ausente de las redes sociales es que por estos días tenía un sarpullido en varias partes del cuerpo debido a una posible alergia en la piel, que la ha llevado a pensar, exagerando, en usar un rastrillo para rascarse.

“No había aparecido, porque tengo una rasquilla que me quiero dar con un rastrillo, es como si un comején viviente viviera en mí, ¿qué pasa?, (…) Mira, a mí me atacan las alergias y yo soy full delicado en eso, mira esta vaina, esto es horrible, me pica todo, te podrás imaginar que me pica todo”, dijo Andrea Valdiri en ese momento.