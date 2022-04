Andrea Valdiri y el noble gesto que tuvo con su diseñador

La creadora de contenido Andrea Valdiri vienen apoderándose de las tendencias digitales, tras confirmarse su boda con el también influencer Felipe Saruma, el próximo sábado 16 de abril, en la que promete será la boda del año.

Sin embargo, no solo las noticias que cobijan su compromiso son tendencia en la vida y contenidos de la barranquillera, pues recientemente se robó los aplausos de millones de internautas, tras mostrar mediante sus historias de Instagram, el noble gesto que tuvo con Armando, su diseñador personal, quien se fue a vivir solo y actualmente no cuenta con muchos recursos ni instrumentos básicos para su independencia.

"Armandito necesita un espacio para llevar a sus clientes, pa' que se sientan cómodas, el hace unos vestidos hermosísimos...Armandito lleva casi tres años en Colombia y el se había decarrilado un poco y a todos nos pasa esa etapa y el reconoció su error y cambió muchas cosas de su vida para poder recibir nuevas bendiciones y oy quiero ayudarlo en ese proceso, el ahora se mudó y no tiene cama, no tiene nevera, no tiene absolutamente nada y esa etapa no nos la podemos volar", expresó Andrea.