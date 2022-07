Andrea Valdiri subió atractivas fotos en la cama y Saruma le reclamó

La famosa influencer Andrea Valdiri volvió a estar en el radar público. Como es costumbre, la creadora de contenido compartió detalles de su día a día con los más de 8 millones de seguidores que tiene en redes sociales.

En esta ocasión, la barranquillera realizó la publicación de una galería donde se le ve posando en ropa interior un poco llamativa. En las fotos, Valdiri sale derrochando sensualidad, lo que sigue afirmando que es una de las creadoras de contenido más lindas de Colombia.

Andrea posa sobre su cama mostrando su perfecto abdomen y su linda cola, mientras luce un panty rojo y un top beige. En la misma publicación aparece vistiendo un vestido ajustado con aberturas en la parte delantera que deja a simple vista su pelvis y parte de su cuerpo.

Junto a la publicación, aparece un texto: "Te gusta lo que ves", la misma frase aparece en la parte delantera de su camisa. Hasta el momento, las fotografías alcanzan los 400 mil me gustas y más de 1800 comentarios. “Me encanta lo que veo”, “Lo más hermoso carajo”, “No me gusta, me encanta”, son algunos de los más destacados.

Pero más allá de la publicación, lo que llamó la atención fue un comentario de Felipe Saruma en el que le reclama: “¿Y esos cucos no son solo míos?”, lo que desató una serie de mensajes en donde le halagan a su pareja.

Vale la pena recordar que la pareja dio en abril el sí en el altar frente a sus familiares, amigos y sus seguidores de redes sociales, quienes han estado pendiente de los detalles de la relación de Valdiri y Saruma.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma disfrutan de sus vacaciones

La famosa pareja decidió iniciando julio darse un merecido descanso en compañía de sus amigos y por medio de sus historias en sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman millones de seguidores, han compartido algunas imágenes de cómo disfrutan de sus vacaciones.

Ha sido la barranquillera, quien más ha presumido su paso por este lugar, revelando el gran paseo en yate que decidieron darse. De la misma forma, presumió del baile que le hizo el creador de contenido al ritmo de “Qué Precio Tiene el Cielo” del cantante Marc Anthony.

Hasta la fecha, la pareja se consagra como una de las más estables de la farándula nacional.