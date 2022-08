Andrea Valdiri sorprendió a su mamá con cien regalos de cumpleaños

Andrea Valdiri regresó a las redes sociales y lo hizo por todo lo alto, pues tal y como había adelantado, su mamá Carmen Valdiri estaba de cumpleaños y como regalo ella le dio un bono por 100 regalos y a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, y disfrazada como un hada madrina, decidió mostrar el momento en el que ella le cumplió los deseos a su mamá.

En un extenso video, la bailarina barranquillera reveló que en esta ocasión le pidió a su mamá que escribiera cien deseos en una carta, de lo que ella quisiera recibir de regalo de cumpleaños e incluso le dio algunas sugerencias mientras que Carmen realizaba su listado y hasta bromeó con su mamá y su esposo Felipe Saruma.

El listado fue difícil de elaborar, pero finalmente Carmen Valdiri terminó la lista y posteriormente Andrea la recibió y con una varita mágica dijo “Abra cadabra que se cumplan los deseos de la Valdiri”.

“Todos en la vida, todos nos equivocamos, no somos perfectos, yo siento que mi familia es la más imperfecta de todas. Yo creo que la gente dice muchas veces, lo que aprendí en mi niñez, lo que me enseñaron mis papás, me traumatizó o me hizo esto, yo siento que uno, toda esa información, la tienen que mandar al lado positivo”, dice Andrea Valdiri en el video.

Más adelante se comienzan a mostrar imágenes del instante en el que la influenciadora visita varias tiendas y comienza a comprar cada uno de los obsequios, incluyendo muebles y decoración para el apartamento de su mamá, varias prendas de vestir, varios electrodomésticos, un bono para un tratamiento de sonrisa, un viaje a Punta Cana (que le regaló Felipe Saruma), productos de belleza y muchas cosas más.

A medida que la mamá de Andrea Valdiri abría las bolsas decoradas con plumas y veía cada uno de sus obsequios, la cara de emoción era cada vez mayor hasta que finalmente Carmen y Andrea Valdiri se dan un fuerte abrazo.

“Tú sabes que tantos errores que también nosotros podemos cometer como padres y no señalarlos, si yo en este punto de mi vida, estoy bien económicamente, me siento realizada, por qué no puedo un momentico prestarle atención a mi querida madre, que fu la que me parió, se trasnochó, soportó los buenos novios, los malos novios, la que me regañaba, la que todo el tiempo estuvo ahí, y convertir esos deseos que ella quiere en realidad”, agregó la barranquillera afirmando que Carmen es la mejor mamá y abuela del mundo.