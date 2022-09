El espectacular regalo con el que Andrea Valdiri sorprendió a una de sus empleadas

La creadora de contenidos Andrea Valdiri es tendencia luego que un comunicado de la firma de abogados que la representa, expresara el rechazo por el actuar de Mauricio Cuello, abogado de Lowe León, frente al caso Filiación Extramatrimonial en contra de su defendido.

Aunque Andrea Valdiri permanente también está en el centro de atención en las redes por las imágenes sugerentes que postea y con las que logra que miles queden estupefactos por su belleza y sensualidad.

Andrea da un obsequio a la “empleada del mes”

La artista barranquillera además encanta con en sus historias con la forma en la que se refiere a las personas que trabajan con ella y quienes la ayudan con los quehaceres de la casa. Así como lo hizo recientemente con Laura Rodríguez, una empleada que fue sorprendida con un gran regalo de parte de Andrea.

La barranquillera sorprendió a “Laurita”, como cariñosamente llama a la joven mujer, y relató que ella vive muy lejos y debe atravesar la ciudad para llegar todos los días a trabajar. Además, que en muchas ocasiones tenía muchas dificultades con el transporte público.

“Laurita trabaja conmigo y es muy difícil su medio de transporte, por eso hoy le tenemos una sorpresa… Para ti Machi, para que trabajes, para vayas y vengas”, dijo Andrea en sus videos.

Además, Valdiri le expresó algunos de sus pensamientos a ‘Laurita’: “…lo que pasa es que uno en la vida a veces quiere las cosas ya, quiere solucionar las cosas ya, todo es a su tiempo, no al tiempo que uno diga, sino al tiempo de Dios. Entonces cuando tú tienes ese esfuerzo y esa carrera larga por recorrer, y cuando no quieres la larga sino la difícil, vienen cosas maravillosas pa’ tu vida. Del afán no queda nada, sino el cansancio… vemos que lo que estás haciendo es un esfuerzo, coger tantos transportes para llegar acá, o sea todo es una decisión en la vida Machi”.

Dichas esas palabras, Andrea le entregó las llaves una motocicleta a su empleada, dejándole con la boca abierta por la sorpresa. Por su puesto, la joven se quedó sin palabras y sólo decía “gracias”.

Luego de dar una primera vuelta en el vehículo, Laura dijo “cuánto he luchado por estar aquí en estos momentos… estoy tan feliz, porque yo siempre le decía Andre yo quiero sacar una moto por fa ayúdame porque yo no tenía esa vida crediticia… entonces, no lo puedo creer”.

Fanáticos enamorados de Andrea Valdiri

Por supuesto, como era de esperarse, el detalle de Andrea con la joven Laura desató una ola de comentarios y reacciones en las redes donde se compartieron los videos de Andrea Valdiri.

Varios de los seguidores de Valdiri manifestaron sus deseos de ser parte del equipo de Andrea para recibir ese tipo de obsequios, además resaltaron el buen corazón de la barranquillera.

“La machi tiene un corazón muy bondadoso”, “multiplicado en bendiciones para toda su familia”, “amo la machi”, “no soy tu fan, pero amo tu generosidad con sus empleadas, tiene un corazón bonito”, “la verdad no es santa de mi devoción la Valdiri, pero muy buen gesto”, “la mejor jefa”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los internautas en las plataformas digitales.