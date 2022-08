Andrea Valdiri se alejará de las redes sociales y revela las razones

La creadora de contenido barranquillera, Andrea Valdiri, quien recientemente tuvo una divertida experiencia en el volcán del Totumo, dio una noticia que entristeció a los seguidores que tanto aman su contenido, pues aseguró que debe alejarse de las redes sociales por un tiempo.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 8 millones 600 mil seguidores, Andrea dio las razones, que son más que justas, para tomar esta decisión y, además, recalcó que no se trata de ningún show para ganar seguidores como sí lo hacen otros influencers.

“Cositas de mi vida. Ay machi bueno voy a hablar un ratico con ustedes porque ustedes saben que yo soy muy sincera y franca. Yo no necesito desaparecer mi cuenta para ganar polémica sobre eso, hay gente que lo hace, pues yo no soy así. Simplemente les voy a decir, para que no se vayan a preocupar, a mis seguidores que he estado viendo una actividad poco usual que se está presentando en mi Instagram, Machi obviamente yo me asusto porque yo digo: este es mi ingreso, yo lo cuido, lo protejo, mejor dicho, y nosotros aquí le decimos que vamos a poner la cuenta a dormir, modo avión y va a descansar de mí y de ustedes unos diitas jaja no mentiras, pero son unos pequeños diitas mientras arreglamos el problema técnico, Machi” explicó la creadora de contenido y bailarina colombiana.