Andrea Valdiri regaló premio que cedió una de sus seguidoras

Recientemente la creadora de contenido Andrea Valdiri realizó una dinámica por medio de sus redes sociales para que sus seguidores interactuaran con uno de sus contenidos a cambio de un jugoso premio en efectivo y algunos bonos para redimir en mercado.

Te puede interesar: Ana Lucía Domínguez le hizo curiosas confesiones a Andrea Valdiri

A través de las historias de su cuenta oficial, la influenciadora había publicado a quienes serían los ganadores de la dinámica. Sin embargo, al contactarse con una de ellas, se llevó una inesperada sorpresa, pues resulta que la mujer no sabía que el post que había comentado hacía parte de algo más allá de un simple post por lo que decidió ceder su regalo a alguien que realmente lo necesitara.

Cuando el equipo de Andrea la contactó la mujer respondió que “Ni tenía ni idea, solo comenté porque me nació de todo corazón y porque me identifico con todo lo que hacen. Me encanta ayudar siempre desde que este a mi alcance”.

ANDREA VALDIRI Y SU GRAN CORAZÓN

Luego de que la persona encargada de contactar a los participantes le preguntara si quería recibir el premio, la internauta manifestó que, aunque estaba bastante agradecida por ser una de las ganadoras prefería donarlo a alguien más.

“Agradecida con Dios por esto créeme que es una bendición. Yo quisiera donar mi premio y con ello regalar sonrisas y traer alegría a la vida de aquellos que luchan día a día, así como yo, así como ustedes, así como los que venden en las calles”.

Por esta razón, Andrea Valdiri decidió salir a las calles de Barranquilla a entregar el premio que la mujer había ganado a diferentes personas que día a día salen a las calles a trabajar para vivir dignamente.

“Gracias por ceder tu regalo, hicimos felices a más personas”, manifestó la creadora mientras enseñaba un video en el que enseñaba el proceso de entrega del premio a varias personas que trabajan en plena calle de la ciudad.

El primero de ellos fue un reciclador a quien le hizo entrega de varios bonos y un dinero en efectivo. Valdiri le explicó todo lo que había sucedido y el por qué estaba haciendo entrega de ese premio. Luego de esto repartió el resto del efectivo entre otros tres recicladores, quienes lo recibieron con una gran sonrisa.

“Todo lo que siembras, cosechas. Todo lo que das, recibes. Y todo lo que haces a los demás, te lo haces a ti mismo”, escribió Valdiri al final del conmovedor.

No dejes de leer: Andrea Valdiri le revela a Saruma por qué no da segundas oportunidades