El tenebroso animal que se metió a la casa de Andrea Valdiri

En las últimas horas, la creadora de contenido y empresaria barranquillera Andrea Valdiri causó un gran revuelo en las redes sociales tras haber mostrado en dos imágenes, la miedosa especie que entró a su casa cuando se disponían a descansar.

Se trata de un caimán de anteojos, también conocido como "babilla", que es una especie de reptil carnívoro que habita los diferentes tipos de cursos de agua dulce, ciénagas y pantanos regularmente.

"El Zoológico de la Valdiri, todos los animalitos llegan a visitarme", escribió la también bailarina en sus historias de Instagram, mientras mostraba como uno de sus trabajadores había logrado proteger al animal e integrantes de la casa, sellando su trompa.

De momento la barranquillera no dio más detalles sobre qué hicieron con el reptil, pero fiel a su forma de ser es probable que se hubieran contactado con los organismos de protección animal para que les ayudaran a liberarlo en un lugar seguro o lo harían ellos mismos, como bien sucedió hace meses atrás.

Recordemos que la empresaria dejó claro desde hace meses que cerca a su lujosa mansión había un lago y que seguramente ese era el habitat de dichos animales, que en diversas ocasiones caminan el terreno hasta llegar a su casa, piscina, patio, etc.

Andrea Valdiri ya había sido visitada por un reptil

Recordemos que el pasado mes de noviembre de 2021, la recién casada compartió con gran sorpresa la particular presencia de unas babillas en su piscina, que a diferencia de esta, eran mucho más pequeñas. Para ese momento la barranquillera dio a conocer la noticia, tomando con sus manos a los reptiles e indicando que la mamá de ellas estaba cerca y que esta, medía más de un metro.

“En mi casa, les voy a decir algo, he encontrado de cuanto animal… A mi me dicen ya la caza cocodrilos, miren esta babilla y ahí hay otra, la mamá está por aquí cerquita y es súper grande, es como de un metro diez, ya se las voy a mostrar para que vean todo lo que aparece en mi casa”, expresó la mujer meses atras.

Recordemos también que para ese momento el panorama fue inquietante porque uno de sus perritos estaba un poco maltratado tras haber sido atacado por la madre de las babillas, a lo que expresó que bajo esas condiciones no era tan bueno vivir: “Vivir en el monte y ser la mamá caza cocodrilos, eso no me está gustando".

