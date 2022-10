Andrea Valdiri pierde reto y se perfora una interesante parte de su cuerpo

En redes sociales circula un video en el que la creadora de contenido y bailarina barranquillera, Andrea Valdiri, acepta el reto de una de dos amigas con las que está almorzando.

La famosa influencer, quien recientemente habría despedido a su manager por supuestos malos manejos, mostró que estaba disfrutando de un delicioso y elegante con dos de sus amigas y, de pronto, empezó a explicar que una de ellas, quien ya de por sí tiene varios aretes, perforaciones y pincings en sus orejas, le estaba planteando a las otras dos mujeres un reto en el que hacen papelitos de las partes de su cuerpo y, al azar, el papel que saque cada una será la parte del cuerpo en la que se harán un pircing.

Sus amigas sacaron la oreja, por lo que tendrían que pasar por un proceso que ya conocen, pues las dos ya tienen varios pircings de ese tipo. Sin embargo y para desgracia de Andrea, a ella le sale el pezón, por lo que sólo le queda por decir una grosería.

Luego muestra cómo van al lugar en donde perforan a las personas y revela la joya que se va a poner en esta delicada parte de su cuerpo. Además, muestra su rostro, sus expresiones y los gritos que pega en el proceso, pues incluso le da una especie de risa nerviosa combinada con llanto mientras la están perforando.

Al final del video, Andrea dice que no lo volverá a hacer nunca en su vida y que fue algo muy duro de pasar.

El video en cuestión fue publicado por la cuenta de Instagram de chismes llamada ‘Notifamosos’ y fueron varios los usurarios de redes sociales que aprovecharon para dejar su opinión respecto al reto de Andrea.

“Me encantaaaaaa yo los tengo hace 11 años y me los he quitado y perforado de nuevo ya que cicatrizó rápido”, “Un personaje esta mujer”, “Pero por que no muestra para ver cómo le quedaron, y así poder opinar”, “Eso Duele Demasiado Pero Demasiado” son algunos de los comentarios que se leen en el post.