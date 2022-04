¡Era real! Andrea Valdiri posó con el pastel de su matrimonio

Una de las cosas que llamó la atención en la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, entre tantas excentricidades, fue la torta.

También te puede interesar leer: Epa Colombia y la Jesuu responden a críticas por sus trajes en boda de Valdiri.

Y es que en la fiesta de su boda más de uno no pudo evitar ver desde la impresión la gran torta que se realizó para este momento especial. Y no es para menos, pues el pastel medio muchos centímetros de altura, tenía detalles sorprendentes y más de uno llegó a pensar que no era real.

Es por eso que las más recientes historias de la influenciadora dejaron aún más impresionados a sus miles de seguidores porque mostró toda la enorme cantidad de torta que le llegó a su casa, de su pastel de matrimonio.

En cajas, sobre mesas con ruedas, y cubiertas y tapadas con protecciones plásticas, llegaron varias porciones de torta muy grandes a la casa de la bailarina y también empresaria y fue ella misma quien se encargó de publicar el momento y demostrar con eso, que la torta de su boda, era real de principio a fin.

Luego, al estilo de Andrea Valdiri, decidió publicar una foto de ella con las montañas de torta y preguntarles a sus seguidores, qué título le pondrían a esa foto, y de inmediato memes, comentarios y más no se hicieron esperar.

Unidos para siempre

Andrea Valdiri y Felipe Saruma dieron el sí en una ceremonia cristiana con amigos y familiares cercanos que estuvieron con ellos en los momentos más importantes de su relación.

Ahora, más de uno está a la espera para ver esa vida de amor, de pareja y de esposos en su nuevo hogar y junto a sus dos hijas, pues para muchos de los seguidores de ambos, Felipe Saruma se ha ganado el título de padre de Isabella y Adhara, quienes se han dejado ver muy felices con su presencia y que sea él, el amor para siempre de su mamá.

No dejes de leer: Saruma y sus amorosas palabras a Valdiri en medio de su celebración

Vale la pena destacar que la relación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma no se vio en detalle en redes sociales, incluso, se sabe muy poco de eso, pero lo cierto es que el amor se consolidó y llegó al altar y todos los seguidores del influenciador y la empresaria estuvieron muy felices por haber llegado a esa etapa de la relación.

Andrea Valdiri ha dejado ver que por ahora no hay luna de miel con su esposo, que ambos pasan días con la familia, con las niñas en su lujosa casa, pero muchos esperan que se pronuncien contando detalles del día especial y de lo que se viene para ambos, ahora como familia.