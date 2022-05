Andrea Valdiri y las divertidas formas que ha tenido que usar para rascarse

Como tiene acostumbrados a sus fans, Andrea Valdiri suele utilizar sus redes sociales para mostrar parte de su vida privada, sus bailes, lo que sucede con sus hijas y su esposo, Felipe Saruma, y por supuesto para poner a suspirar a sus fans con sus atractivas fotos y videos; además de sacar las risas de los internautas con sus divertidos videos.

Y ahora, la bailarina barranquillera, decidió convertir un pequeño inconveniente de salud que tiene en un video que sin duda divirtió a mucho de los más de ocho millones de seguidores que ella tiene en su cuenta oficial de Instagram.

A través de sus historias, Andrea Valdiri publicó un video en el que le dice a sus seguidores que ha estado alejada un poco de las redes porque ha tenido piquiña por todo el cuerpo y que la picazón ha sido tan fuerte que hasta ha pensado en sacarse con un rastrillo.

“No había aparecido, porque tengo una rasquilla que me quiero dar con un rastrillo, es como si un comején viviente viviera en mí, ¿qué pasa?, (…) “, dice la empresaria en el video.

Posteriormente detallo que a ella le atacan las alergias ya que ella es muy delicada en eso y posteriormente le mostró a sus seguidores parte de su cara, abdomen y costillas donde se evidencia el sarpullido que ella tiene, sin explicar exactamente el origen de este.

"Mira, a mí me atacan las alergias y yo soy full delicada en eso, mira esta vaina, esto es horrible, me pica todo, te podrás imaginar que me pica todo”, dice Andrea Valdiri.