Así agradeció Katerin Peláez a Andrea Valdiri por la invitación al matrimonio

Este sábado 16 de abril se llevó a cabo uno de los eventos más esperados en los últimos meses por los influencers colombianos.

Y es que la hermosa bailarina y creadora de contenido costeña, Andrea Valdiri, unió su vida con la de Felipe Saruma en una hermosa ceremonia de boda.

También te puede interesar leer: Epa Colombia y la Jesuu responden a críticas por sus trajes en boda de Valdiri.

Hubo bastantes invitados a la fiesta del año entre los que se destacan La Jesuu, Epa Colombia, Mr Black, Yuranis León, Katerin Peláez, entre otros.

Katerin, la hermosa empresaria colombiana y exprotagonista de nuestra tele, asistió al evento con un hermoso vestido azul claro en el que el escote en su pecho y en una de sus piernas fueron los protagonistas.

Esta empresaria decidió subir varias publicaciones de este día con palabras de agradecimiento a Andrea por haberla tenido en cuenta como su amiga e invitada y a la feliz pareja para desearles todo el amor del mundo en esta nueva etapa que comienzan.

“El Amor No es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se Enoja fácilmente, no Guarda Rencor. El Amor No Se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Corintios 13: 4-6. ¡¡QUE EL SEÑOR LOS BENDIGA HOY Y SIEMPRE!! Que los proteja de todo mal y peligro y que los haga invisibles ante los ojos de la maldad, AMÉN @andreavaldirisos @felipesaruma @jhonsito10_ #katerinpelaezp” escribió en una de las fotos en las que aparece con la pareja de recién casados y con su esposo.