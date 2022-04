Andrea Valdiri anuncia que invitará a su matrimonio a 10 seguidores

Desde hace dos semanas, aproximadamente, iniciaron los rumores de los preparativos de boda entre los influenciadores Felipe Saruma y Andrea Valdiri, una pareja que enamora a muchos por su espontaneidad y carisma.

Desde las invitaciones a otros famosos creadores de contenido del país, hasta imágenes del vestido de la novia, han sido bastantes los comentarios acerca de la boda del año y todo lo que se tendrá en ella.

Ahora el turno del protagonismo es para los seguidores de Andrea, pues diez de ellos tendrán la oportunidad de asistir a la ceremonia y así lo anunció la influencer en las historias de su Instagram.

La invitación la hizo de una manera muy amable, diciéndole a sus admiradores que los va a recibir de la mejor forma posible.

Por otra parte, la creadora de contenido hizo una publicación en donde amplió la información acerca de por qué quiso invitar a sus seguidores.

“Amo a quienes siguen mis inventos y me alcahuetean mis locuras; los que dicen ‘vamos pa' esa’ y convierten mis momentos en magia. VOY A INVITAR A 10 DE MIS SEGUIDORES. Hoy quiero agradecerles y aplaudirlos por ser parte del libro de mi vida, son un capítulo importante y me motivan a continuar escribiendo más páginas”.

Y las palabras de amor y agradecimiento a Felipe no faltaron, pues se nota que la mujer está más enamorada que nunca y que esta es una gran decisión en su vida.

“Ahora el libro no tiene una sola protagonista, se agregó amor a este capítulo, el amor de un joven que, a través de sus ojos, me recordó que todos los días hay nuevas oportunidades, su prudencia me regaló calma y sus detalles invaluables me permitieron volver a creer que los compañeros de vida te ‘dan una mano’ para luchar juntos; pero lo más hermoso y loco es que siempre será inspirado en ustedes, para que sigan creyendo que la esperanza siempre estará, que la alegría viene después del llanto y lo más importante que las diferentes formas de amor pueden tocar” finalizó