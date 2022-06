Andrea Valdiri invitará a bebés de sus seguidoras a la fiesta de Adhara

La creadora de contenido y bailarina barranquillera, Andrea Valdiri, quien recientemente tuvo que ir de urgencias al hospital por sus alergias, anunció que la fiesta de cumpleaños de su hija menor Adhara tendrá unos invitados muy especiales.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 8 millones 300 mil seguidores, la bella influencer se mostró alistando unos obsequios muy especiales para algunos bebés de sus seguidoras que tendrán la oportunidad de asistir a la fiesta del primer cumpleaños de la pequeña Adhara.

“Mira mi casa, machi. Esto es pura bendición, mira la casa, repleta, machi. Adivinen que me traigo entre manos, me he creado un link que se llama machi-sorpresas y, como mi hija está próxima a cumplir su añito, yo quiero que ese día también tu bebé pueda compartir conmigo. Voy a escoger a algunas de las mamitas que son seguidoras de nosotros, mi amor, que tienen a sus bebés pequeños, yo quiero que ese día también sea especial para sus hijos, amor” contó la bella influenciadora.