Andrea Valdiri flechó a sus fans tras posar como cupido

Se acerca el festejo de amor y amistad en Colombia el próximo sábado 17 de septiembre y con ello, los eventos, dinámicas, invitaciones y demás muestras románticas y afectivas por parte de los colombianos para ese ser amado.

Como era de esperarse, los famosos no quisieron quedarse atrás y contrario a ello, empezaron a anticipar sus celebraciones de esta fecha tan especial. Ese fue el caso de la creadora de contenido y bailarina barranquillera Andrea Valdiri, quien aprovechó la jornada de este miércoles para festejar junto a su esposo Felipe Saruma, algunos familiares y junto a todo su equipo de trabajo este día.

Por si fuera poco, hace tan solo unos minutos publicó una ráfaga de fotografías donde posó como cupido y terminpo dejando flechados a sus millones de internautas. Además, aprovechó estas, para enviar un poderoso mensaje a sus fans, donde les invitó a no limitarse ni perder la oportunidad de amar.

"No te resistas al flechazo del amor al final tendrás muchas historias que contar, recordando las fantásticas locuras en que el amor te hizo caer", expresó Andrea.

Andrea Valdiri animó un sensual y poderoso video para sus fans

Por si fuera poco, aprovechó un segundo contenido en su Feed de Instagra, esta vez en video, para enviarle un poderoso mensaje a sus fanáticos respecto al amor.

"No te resistas que de todos los amores se aprende, feliz día del amor y la amistad, no dejes que tu corazón quede roto", añadió la bailarina.

Como era de esperarse, fue cuestión de minutos para que sus publicaciones arrasaran con los comentarios y "me gusta", donde millones expresaron la fascinación que tienen por ella y lo bella que quedó en los contenidos.

"TE AMAMOS INFINITAMENTE", "Espectacular", "El angel que todos queremos", "Se pasan con estos videos, que viva el amor...Pero lejos de mí", "Anda machiii divina, necesito que me claves con tu arco y flecha", "Claramente no hay otra como tú" y "Por malas acciones de otros NO debemos cerramos a la posibilidad que la vida, y Dios tenga para nosotros, al final del día será el quien nos depare lo que él quiera mejor para nosotros", fueron algunos de los comentarios.

