Andrea Valdiri fascinó bailando al ritmo de "Provenza"

Si por algo se caracteriza la creadora de contenido y empresaria Andrea Valdiri, desde hace varios años, es por su enorme corazón para ayudar a personas necesitadas, por su belleza y sensualidad y sobre todo, por su innegable talento para el baile.

Como muestra de ello está su más reciente video de Instagram,donde se movió como toda una profesional junto a su colega Miguel Prado, al ritmo de "Provenza" el más reciente éxito de la interprete antioqueña, Karol G.

Papi no perdemo’,no parquemo’ y lo prendemo’ #provenzachallenge. @karolg. Hoy es jueves con sabor a sábado, escribió Andrea sobre su Reel.

Recordemos que este baile se hizo a petición de los internautas, luego que la también empresaria habilitara la famosa dinámica de preguntas en sus historias de la red social, para interrogar sobre qué coreografía querían ver en su perfil y gran parte de los comentarios, fueron a solicitud del más reciente lanzamiento de "La Bichota. Por ello, bastaron minutos para que este post superara los 446 mil 'me gusta' y acumulara miles de comentarios, que en su mayoría, elogiaban el sabor y sensualidad de esta dupla.

Reacción de los internautas, tars baile de Andrea Valdiri

"Pura Sabrosura, dan ganas de Bailar", "Algún día bailaré así te amo", "Si vieron que 2 hijos no te quita lo sexy o trabajadora?", "Machi te ves pelaiticaaaa", " el saruma no se pone bravo porque estás bailando con otro", "Te amooooo", "me encantas", "Y ahora mas de una va tratar de bailar asi" y "Ahorita comienzan las guizas a subir un vídeo tratando de bailar igual", fueron algunos de los comentarios.

Como es habitual en estos casos, también hubo quienes no se sintieron muy a gusto con la coreofrafía, afirmando que esperaban mucho más. "Naaaa ...esperaba más", "nop es por tirar hate pero siento que bailó mucho mejor en los ensayos de las historias", "Andrea se mueve mucho más que eso, fueron pasos muy básicos igual muy bueno" y "le faltó perrenque machi", comentaron otros.

Recordemos también que la también empresaria dedicó gran parte de su jornada de este jueves, para deleitar a sus millones de seguidores con contenido cómico y enérgico, donde el baile y movimientos subiudos de temperatura fueron los protagonistas.

