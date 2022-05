El tierno llanto de Adhara, hija de Andrea Valdiri, que enterneció a muchos

La influenciadora Andrea Valdiri derritió de ternura a miles de sus fanáticos al mostrar a su pequeña hija Adhara llorando.

Por medio de las historias en la cuenta de Instagram de la niña, donde suma más de 800 mil seguidores y la cual es administrada por ella, mostró tiernos momentos de la niña.

Allí mostró a la pequeña en pleno llanto, mientras ella le hablaba asegurándole que no le creía su angustia.

“Ay no te creo, mentira ¿Por qué lloras Adhara? No te creo, es mentira, puro llanto de niñita a ese llanto no le creo”, se le escucha decir a la bailarina, mientras le acaricia es estómago a la niña.