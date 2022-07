Andrea Valdiri enfurece a su mamá al hacerle la pregunta que más la enoja

Andrea Valdiri muestra cada vez más su entorno familiar y en esta ocasión, la bailarina barranquillera quiso que sus más de ocho millones de seguidores conocieran “la lengua de su mamá”, Carmen Valdiri, y lo hizo haciéndole una pregunta que ella sabe que la enoja mucho.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la bailarina barranquillera reveló que a su mamá no le gustan que le pregunten acerca de cuando ella va a conseguir pareja sentimental, asegurando que cuando le hacen esa pregunta, ella comienza a insultar.

Posteriormente Andrea Valdiri muestra una fotografía de su mamá cuando ella era más joven, destacando que ella utilizaba shorts muy cortos al igual que ella, asegurando que tienen la misma personalidad que ella, luego llegó la hora de hacer la pregunta.

Y como se esperaba, la pregunta no le gustó mucho a Carmen Valdiri y ella respondió un poco enojada que “ella no necesita macho” y que el papá de Andrea ya tiene una relación porque “es puerco” y que ella es muy exigente, además aseguró que está cansada de que las personas le pregunten por cuando ella va a conseguir novio.

“Cual marido ni qué (…) no mi amor, yo no necesito de ningún macho (…) tu papá porque es puerco, pero yo no, yo no me enredo con cualquier porquería, mi amor, no mijita yo soy exigente. Me tiene la gente aburrida, todas las amigas me preguntan ¿Cuándo vas a tener un novio?, Carmen, búscate uno que si quiera te rasque la espalda, yo tengo un palito allá, de rascarme la espalda, me rasco la espalda”, respondió Carmen Valdiri, muy eufórica.