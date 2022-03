Andrea Valdiri enamoró con video sobre su cama

La creadora de contenido barranquillera, Andrea Valdiri si que supo darle inicio al termino de la semana, al compartir un sensual clip con diminuta pijama negra, sobre su cama.

Por si fuera poco, la también empresaria lució una peluca a la altura de sus hombros, que sumados a su actitud, mirada y coqueto gesto. Se trata de el juego que hiz con sus manos para tocar sus piernas mientras acomodaba su pijama.

A la mujer le bastaron segundos y una candente canción de fondo para viralizar su video, que rápidamente fue replicado por múltiples páginas de entretenimiento digital y nacional, donde resaltaron su cuerpazo, belleza y sensualidad.

En cuestión de minutos los comentarios de miles de internautas se hicieron presentes con posiciones divididas, unos, elogiando su derroche de erostimo y otros, en su minoría, criticando el exhibicionismo de la misma.

"Ella es una mujer hermosa y exitosa, no necesita estarse mostrando con las que no tienen lo de ella", "mamasitaa", "esta mujer es perfeta", "la das toda machi", "preciosa", "bendecido el Saruma", "esa mirada (caritas enamorado", "eres una dama Andre, no tiene que señirte a estos videos" y "la que puede puede", fueron algunos de los comentarios.

