Los regalos que Andrea Valdiri les dio a las mamás de su evento

La creadora de contenido y bailarina colombiana, Andrea Valdiri, quien recientemente reveló las más tiernas fotos de la celebración de cumpleaños de su hija, publicó en sus redes sociales un video en el que mostró las actividades los regalos que les dio a sus seguidoras que son mamás.

En su cuenta de Instagram con más de 8 millones 300 mil seguidores, la bailarina costeña reveló con sus seguidores cómo se gozaron estas mamás las charlas motivacionales, las rifas, los bailes y los obsequios que les dio.

Y es que, desde hace unos días, Andrea había anunciado que quería que su hija Adhara compartiera con otros bebés hijos de sus seguidores, pero que, además, quería compartir con esas mamás que ella considera unas ‘súper mamás’.

“Adivinen que me traigo entre manos, me he creado un link que se llama machi-sorpresas y, como mi hija está próxima a cumplir su añito, yo quiero que ese día también tu bebé pueda compartir conmigo. Voy a escoger a algunas de las mamitas que son seguidoras de nosotros, mi amor, que tienen a sus bebés pequeños, yo quiero que ese día también sea especial para sus hijos, amor” explicó Valdiri en ese momento.