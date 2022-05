Andrea Valdiri desmintió rumor de su embarazo con creativa publicidad

Andrea Valdiri es una de las influenciadora más creativas al momento de crear contenido para sus redes sociales y así entretener a sus seguidores, por lo que es normal verla aprovechar cada rumor o polémica para crear material nuevo.

En esta ocasión, la creadora de contenido aprovechó un rumor de un posible embarazo que ha venido creciendo desde que se casó con el también influenciador Felipe Saruma, y el cual en repetidas ocasiones ha desmentido.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde cumula más de ocho millones de seguidores, la hermosa influenciadora aprovechó este rumor para realizar una creativa publicidad y así sacarle el jugo económicamente.

En el audiovisual se puede ver a la mujer decir que su panza inflada no se debía a un posible embarazo, sino a problemas en el colon. De hecho, dejó claro que en caso de estar embarazada lo anunciaría con bombos y platinos debido a que un embarazo, para ella, es lo más sagrado.

De hecho, minutos antes de realizar esta publicidad, la cantante se dejó ver por medio de un reel bailando con un acompañante al ritmo de Karol G utilizando un corto croptop color blanco, una sudadera roja y las Crocs inspiradas en la cantante.

“Papi no perdemo’, no parquemo’ y lo prendemo’ #provenzachallenge @karolg hoy es jueves con sabor a sábado. Compañero: @miguellprado”, fue el texto con el que la cantante acompañó la publicación, que cuenta con más de doscientos noventa mil me gusta.