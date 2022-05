El sugerente baile de Andrea Valdiri en redes

Lo volvió a hacer. Andrea Valdiri se mostró bailando de la forma más sensual en redes sociales y descrestó de amor a más de uno. Y es que en sus historias de Instagram mostró además esa versatilidad que tiene para mover sus caderas y demostrar sus dotes para la danza.

La bailarina barranquillera se mostró con ajustada ropa deportiva donde además dejaba ver su tonificada figura, que muchos aseguran lo hace por si quedan dudas de que pueda estar en embarazo, y no, no lo está, porque además ha manifestado que es la etapa más linda y que no ocultaría un ser que nace desde el amor de do personas, en este caso de ella y su ahora esposa, Felipe Saruma.

Andrea Valdiri descrestó con sus movimientos de caderas, de forma muy sensual bajaba y subía descontrolando a quien la veía, y además dejó ver esos movimientos que puede mezclar gracias a sus conocimientos y habilidades para el baile. Y es que vale la pena destaca que no es la primera vez que Andrea Valdiri hace este tipo de videos, de bailes cortos para mostrar todo lo que sabe y está aprendido sobre estas rutinas.

Además, de fondo se puede escuchar la voz de un hombre que la graba, y muchos presumen que podría ser su mismo esposo, Felipe Saruma, quien esté grabando esos sensuales momentos de Andrea Valdiri, que ella decide compartir con su audiencia.

Una mujer de fuego

hace pocos días la influenciadora decidió mostrarse a sus miles de seguidores en tres diferentes facetas y esto para anunciar su propio tour. En una publicación donde dejó ver su versión en fuego, agua y tierra, Andrea Valdiri descrestó a sus seguidores.

Y no es para menos, pues ella apareció con poca ropa, mostrando toda su sensualidad, pero además destacando un trabajo de edición donde se puede ver incluso por debajo del agua y hasta en un set de grabación y de fotografías, rodeada de fuego.

Esto dejó a sus seguidores sin palabras, pero también ansiosos por saber de qué va ese tour, a qué ciudades irá, qué será lo que hará y qué tanto de ella y de sus talentos mostrará en esta nueva faceta y experiencia que quiere compartir con sus miles de seguidores.

Y es que este nuevo año, la bailarina barranquillera anunció a sus miles de fanáticos que vendría con mejor contenido, incluso contó en su momento que haría una serie de su vida, donde dejaría que se viera la realidad de su historia y muchos detalles que no se conocen de ella. Es por eso que son muchas las personas que están a la espera de lo que hará y hasta saber si podrán conocerla o compartir con ella.

