Andrea Valdiri confesó qué le regalará de cumpleaños a su hija mayor

Andrea Valdiri en las últimas horas logró que muchos de sus fanáticos se sintieran orgullosos de ella por la labor que ha hecho con sus dos hijas, pues las ha sacado adelante sola dando siempre lo mejor ella para que a sus pequeñas no les haga falta nada, según como ella misma lo ha mencionado.

La bailarina a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, se dejó ver completamente emocionada al contra que su hija mayor Isabella estaría cumpliendo un año más de vida y que, había estado preparando todo para celebrar su cumpleaños.

Andrea Valdiri indicó que el regalo que iba a darle a Isa sería el de irse de viaje con los mejores amigos de la niña y que, ese regalo ella misma se lo había pedido, pues quería darle a sus amigos lo que de pronto ellos no podían tener.

No obstante, también contó que en el cumpleaños anterior de Isabella, ella le había regalado un reloj Cartier, pero que, a pesar de que la niña se lo agradeció, ella quería un reloj de Mickey Mouse.

“Me he dado cuenta que a veces me equivoco con Isabella porque Isa es una niña lo más sencilla de este mundo, ustedes no saben. Esa niña el día que le regalé el Cartier, el año pasado, ella me miró y me dijo mamá es muy lindo, pero yo realmente quiero el de Mickey Mouse”, indicó Valdiri.