Andrea Tovar y sus palabras luego de llegar de semana santa

En su cuenta de Instagram con más de 1 millón 100 mil seguidores, la hermosa modelo y reina de belleza colombiana Andrea Tovar, subió una bella foto suya con la que aprovechó para darles unas palabras de aliento a sus seguidores en este nuevo inicio de semana.

Andrea luce un maquillaje que resalta su mirada y sus expresiones. En la descripción del post, la modelo recuerda que es momento de iniciar la semana aplicando las reflexiones que se hayan hecho en días pasados.

“Feliz inicio de semana!!! Después de unos días de descanso, reflexión y agradecimiento. Esta nueva semana. Enfócate en ser una mejor versión de ti, por ti, no por los demás, aprende de tus errores y no dejes que te hundan, no te enfrasques en pequeños fracasos, aprende, corrígelos y sigue adelante” escribió la hermosa mujer.