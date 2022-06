Reaparece Andrea, la niña de la frase “me la mecatié en cositas” de la Vendedora de Rosas

“Me la mecatié en cositas” es la frase con la que todos recuerdan a Mileider Gil, la mujer que interpretó a Andrea en la película La Vendedora de Rosas, producción colombiana estrenada el 13 de mayo de 1998 y que fue dirigida por Víctor Gaviria.

Y como no recordar a la menor que tan solo en la primera escena de la película brindó un golpe a la realidad: Andrea, de 10 años, aparece discutiendo con su madre quien la golpea, situación que la lleva a huir de su humilde casa. Para Gil, esta escena y parte de la película fue una personificación de ella misma.

La producción, que retrata los más deplorables escenarios de pobreza, violencia, y drogadicción de la Medellín de los años 90, logró hacer parte del Festival Internacional de Cine de Cannes con la nominación a la Palma de Oro. Actualmente, es considerada una de las películas más importantes del cine colombiano.

La cinta contó con actores naturales y le dio reconocimiento a varios niños y jóvenes que eran consumidores de drogas y habitantes de calle, entre ellos, Mileider Gil (Andrea), Lady Tabares (Mónica), Giovanni Quiroz (El Zarco) y Diana Murillo (Cachetona).

Y aunque no todos tuvieron una vida diferente luego de la grabación de la película, Gil pudo rehacer su vida al llegar a Bogotá. Ahora tiene un hijo de 9 años a quien trata de sacar adelante.

Como una niña indomable, así define Mileider Gil a la menor que en su momento interpretó a Andrea. Una joven que se crió con mano dura y en medio de una sociedad llena de vicios y malos tratos.

Hoy, 25 años después de estrenada la película, vuelve a aparecer en público a través de un video de la cuenta de Facebook de Medallo City. Allí, cuenta detalles de la grabación y cómo logró hacer parte de esta producción.

Según Gil, llegó a la película cuando apenas tenía 8 años y acabó grabando cuando estaba cerca de cumplir los 10.

Me siento muy contenta porque La Vendedora de Rosas es una película que ha pasado por muchas generaciones y muchas personas no la olvidan. Aunque pensábamos que la película iba a ser algo pasajero realmente no fue así.