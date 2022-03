Andrea Guzmán y las fotos en un probador de tienda que encantaron

Andrea Guzmán es una de las mujeres más asediadas por sus seguidores en las redes sociales , pues aparte de ser talentosa en la actuación, también ha encantado con su derroche de belleza y de sensualidad.

No dejes de leer: Andrea Guzmán presume su sensual figura en redes

La mujer recientemente puso a volar la imaginación de más de uno de los usuarios luego de haber compartido un atractivo carrete de fotos con el que presumió de sus mejores ángulos mientras compraba ropa.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que Andrea decidió mostrarse desde el vestir de la tienda en la que estaba y frente al espejo se retrató con la cámara de su celular dejando ver sus caderas.

Sin embargo, lo que más cautivó a sus fans fue el hecho de haberse mostrado dentro del probador y usando una sugestiva lencería de encaje con la que también llevó miradas a sus glúteos.

“Fotos en el probador de una tienda de ropa. Adivinen…¿Me compré la prenda o no me la compré?”, fue el corto mensaje con el que decidió acompañar la descripción de su publicación.

Lo que hizo que muchos hombres se revolucionaran y le dejaran saber lo mucho que les habían encantado las instantáneas.

"Eres perfecta", "esa ropa te quedó espectacular", "mamacita", "demasiado para mis ojos", "que me llamen a los bomberos porque me derretí", "uffff, qué mujer", "no puedo con tanto", fueron algunos comentarios que le dejaron es su post.