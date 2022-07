Andrea Guzmán impresionó y encantó con sugerente bikini

La reconocida Andrea Guzmán es una de las actrices con mayor reconocimiento en la farándula colombiana, en donde se también se destaca como una de las mujeres más deseadas y admiradas por miles de personas, pues su carisma y frondosos crespos siempre han llamado la atención.

Actualmente, la actriz es parte del elenco de Dejémonos de Vargas, en donde da vida a Mireya, una mujer caleña que se destaca por su sensualidad y por su forma de bailar. Algo que en la vida real también la caracteriza, pues en redes sociales sus publicaciones nunca pasan por desapercibidas.

Recientemente, Andrea compartió un carrete de fotografías en las que se le ve disfrutando del solo, el mar y la playa y posando con un sensual traje de baño de dos piezas, que resalta su busto, tonificado abdomen y su esbelta figura.

La actriz que compartió sus mejores ángulos frente a la cámara y derrocho de sensualidad, quiso compartir a través del pie de la foto su gran encantó por estar en el mar, algo que, disfruta hacer cuando tiene algo de tiempo libre.

La publicación que de inmediato se viralizó y ya posee más de siete mil interacciones, donde ha recibido cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes destacan su grandiosa figura, su sensualidad y su característico cabello crespo.

Mi amor platónico; la colombiana más linda; siempre me has gustado; cuanto diera por ser ese bronceador; que lindo paisaje, y el mar también; lo único verde...que dejo el verano; crespita hermosa; se pasa de rica; en el mar la vida es más sabrosa; como adornado el paisaje a cualquiera le gusta; señorota hermosa; única esa Crespa; me encanta el mar y contigo se ve espectacular; me gustaría una vida a tu lado.