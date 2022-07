Andrea Guzmán posó en vestido y sorprendió con su belleza

Andrea Guzmán es una de las actrices más queridas y recordadas por los televidentes gracias a exitosos papeles dentro de la televisión colombiana, en donde se destaca su participación en producciones como "Allá te espero" y "La Mariposa".

Esta mujer, actualmente hace parte del elenco de Dejémonos de Vargas dándole vida a Mireya, una hermosa y sensual caleña, quien fue un amor en la juventud de Ramón Vargas (Pity Camacho) y que después de 21 años vuelve a aparecer en su vida por medio de su hija Camila, quien decide viajar desde Cali a la capital para conocer a su verdadero papá.

Por si te lo perdiste: Los Vargas tienen pesadillas con la llegada de Camila

Esta mujer a sus 44 años sigue demostrando que es una de las mujeres más atractivas y sensuales de la televisión colombiana, muestra de ello son sus publicaciones en redes sociales, en donde posee más de 700.000 seguidores y donde expone todo su encanto.

La foto de Andrea Guzmán que se robó cientos de suspiros

Recientemente, la actriz compartió una foto a blanco y negro, en donde luce un elegante y sobrio vestido ajustado a su cuerpo, con el que, expone su gran figura física, fruto de su disciplina y dedicación para el ejercicio.

Asimismo, se destaca su gran cabellera risada, uno de sus principales atributos físicos que, siempre han llamado la atención de los internautas al ser tan "perfecta". Atributo, que Andrea siempre presume en redes y con el que se basó para crear una empresa de productos capilares.

La actriz, adicionalmente, quiso inspirar y enviar una reflexión a sus seguidores con una frase sobre amor propio y empoderamiento.

De nada te sirve aspirar a un paraíso en el otro mundo. Mejor dedícate a transformar este mundo en paraíso.

La publicación no pasó por desapercibida en ante sus seguidores, quienes se mostraron encantados con el look de la actriz y con su gran estado en forma, por eso, los halagos y piropos no se hicieron esperar.

"Hermosa y talentosa desde siempre; Mamasitaa; qué belleza de foto; preciosa; eres muy hermosa; eres el amor de mi vida desde siempre; bellísima; cada día más linda; una divina siempre; mucha mujer; me encanta verte así, elegante en vez de bikini; eres muy bella; desde que tengo memoria siempre me has encantado". Fueron algunos comentarios del post.

Definitivamente Andrea le queda el famoso refrán "como el vino", por eso, si quieres disfrutar del talento y la belleza de esta sorprendente actriz, no te puedes perder Dejémonos de Vargas de lunes a viernes a las 8:00 p.m. por el Canal RCN.

Te puede interesar: Pity Camacho sorprendió a Michel Brown con profundo mensaje