Anddy Caicedo escribe sobre la traición y fans le recuerdan a Elianis Garrido

Hace aproximadamente un año, el mundo del entretenimiento se vio sorprendido luego de que Elianis Garrido y el cantante Anddy Caicedo confirmaran el fin de su relación, desde entonces los internautas han estado al tanto de sus redes sociales para ver los mensajes que al parecer la pareja se enviaban.

Sin embargo, a comienzos de este mes, cuando Elianis Garrido se casó inesperadamente con su nuevo amor, Álvaro Navarro, así que nuevamente los internautas han estado pendientes de los mensajes que ambos publican en sus redes y parece que hace pocas horas Anddy Caicedo realizó una publicación que para muchos sería un indirectazo para Elianis Garrido.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Mi amor para siempre”, publicó una historia en la que se ve una fotografía que Anddy Caicedo tomó en un aeropuerto y le agregó un extenso mensaje acerca de la confianza y la traición.

“Aprendí que nada está comprado, no hagas plan a largo plazo, ni esperes ser compensado. La traición está siempre en cada esquina, no confíes en quien te adula, ni en el que al hablar no te mira. Mira bien y podrás leerlo todo, no te dejes engañar, ni que pienses que eres bobo”, escribió el cantante.

Esta historia fue reposteada en una cuenta de Instagram de famosos donde varios seguidores interpretaron que este mensaje era dirigido a su exnovia, Elianis Garrido, por eso muchos escribieron intentando defender a la presentadora, algunos afirmando que era él el que no quería comprometerse con ella.

“Se durmió y perdió”, “El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera”, “Él quería solo un noviazgo largo, no quería hijos ni familia... Y ella no merecía perder su tiempo ahí”, “Te faltó poner Elianis”, “Quien no muestra señales de proyectarse con alguien, tarde o temprano se cansan y se van donde si sean valorados, te faltó”, “la gente se arma unas películas ahora todo lo que él”, publica es para su ex, fueron algunos de los mensajes que los internautas escribieron en la publicación.