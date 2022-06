Anahí y Karol G presentan la versión más emotiva de “Sálvame”

Hace una semana los asistentes a uno de los conciertos de ‘Bichota Tour’ fueron sorprendidos con una espectacular presentación de Karol G sino que también vivieron un momento que quedó marcado en la historia de la música latinoamericana, ya que en medio del show, la cantante colombiana invitó a subir a la cantante y actriz mexicana Anahí, exintegrante de RBD.

Así que la más de 20 mil personas que estuvieron el 11 de junio de 2022 en la Arena Ciudad de México, se emocionaron al ver a Anahí sobre el escenario, pero la euforia alcanzó su clímax cuando ambas artistas interpretaron una emotiva versión de “Sálvame”, una de las baladas más emblemáticas de la agrupación juvenil.

“Cuando se me ocurrió invitarla, sabía que llevaba 11 años fuera de los escenarios. Que ha tenido mil invitaciones ¡y aceptó la mía! Es un momento muy emotivo por dos razones: uno, porque yo soy súper fan. Dos, porque ella estaba muy nerviosa, no sabía si la gente iba a responder a su salida. Le dije que este momento iba a ser tan épico que no se iba a repetir. Que la extrañamos en los escenarios”, manifestó Karol G tras realizar la presentación.

Ahora, una semana después, este icónico momento podrá ser revivido por los fanáticos de Karol G, de Anahí, de RBD y de los aficionados de la música en general, pues la presentación de ambas cantantes quedó inmortalizada en un video, que fue lanzado en plataformas digitales con gran éxito.

“Para mí ha sido un honor tremendo estar contigo. Ustedes saben que he estado un poco lejos, 11 años que no me he parado en un stage, y los nervios son fuertes. Sólo quiero decirles que siempre están en mi corazón, lo que juntos vivimos y lo que juntos construimos, no se olvida nunca. ¡Son una generación increíble!”, manifestó por su parte, Anahí.