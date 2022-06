‘Cuándo me voy a calmar’: Anahí habla de su show con Karol G entre lágrimas

El más reciente fin de semana fue de emociones fuertes para los amantes de la música de RBD y es que después de interpretar ‘Sálvame’ en el concierto que Karol G ofreció en ciudad de México, la bella actriz Anahí ha dejado una serie de videos y mensajes llenos de amor a sus fans en donde agradece tanto cariño, el que la ha hecho ser tendencia en redes sociales todos estos días.

En un nuevo video, la cantante y exintegrante de RBD volvió a conmoverse delante de sus fans dejando solo palabras de amor ante las muestras de amor que ha recibido todos estos días.

Por favor que alguien me explique, ¿cuándo se calma uno después de lo que vivimos’

Empezó diciendo la rubia quien se nota no ha podido superar el mágico momento en que cantó el himno que la hiciera famosa en la extinta banda mexicana, de hecho, su llanto junto al de la colombiana fue lo que más generó aplausos en los fans.

Primero que nada el que Karol me haya invitado, haya sido tan hermosa, tan especial, me hizo sentir, de verdad se los digo tan especial

Expresó conmovida Anahí quien relató que desde ese momento no paró de llorar y que hasta altas horas de la madrugada veía de nuevo los videos y a eso de las 5 am la cantante paisa le escribió que al igual que ella no podía conciliar el sueño, sin duda algo que las marcó.

Y es que para la experimentada cantante no es fácil que una artista que pasa por su momento top como le pasa a Karol G, tenga ese corazón para abrirle y compartirle su escenario a otra artista y dejarle además las puertas abiertas de su público.

Anahí habló con sus fans

La artista no ha dejado ni un segundo de estar conectada con sus fans desde sus redes sociales. Pese a que ha estado por fuera de los escenarios durante 11 años, la cantante siempre se conecta con sus seguidores a través de sus cuentas. Pero en esta ocasión es distinto, ya que ha querido hablar con sus fanáticos desde el corazón y directamente para darles las gracias.

Es por eso que, a través de su live, la artista ha permitido a algunos fans conectarse para intercambiar palabras de amor y por supuesto los que llegaron a ella la han conmovido sobremanera.

Por supuesto la inolvidable ‘Mía Colucci', no dejó de hacer referencia a la famosa banda mexicana con una frase que la dejó emocionada y que retumbó en sus fans: ‘el ver pues que, ahí sigue estando ‘nuestro amor’.

