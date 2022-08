Ana Sofía Henao enamoró al bailar en toalla

La reconocida y hermosa modelo Ana Sofía Henao dejó atónito a más de uno en sus redes sociales al bailar envuelta en una toalla, para luego mostrar el look elegido para iniciar el fin de semana con mucha alegría y color.

“A ponerle color y vida al fin de semana”, así describió Ana Sofía el corto video con el que generó miles de reacciones rápidamente en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene 1.3 millones de seguidores.

La modelo paisa, recordada por ser el amor platónico de miles cuando figuraba en las portadas de los cuadernos, eligió la canción de ‘The best of both worlds’ de la joven cantante Hannah Montana para mover sus caderas mientras le daba los toques finales a su outfit.

Ana Sofía Henao se lleva miles de suspiros

La sonrisa, el carisma y su cabello fueron algunos de los atributos que más resaltaron sus fanáticos en las decenas de comentarios que desató Ana Sofía Henao en la red social.

“Hola hermosa mona guapa… en ese vídeo de ti te vez muy hermosa y formal te mando cien besos de mi parte porque soy tu mejor y más grande admirador número uno de ti ojalá te guste mi primer comentario es para ti”, escribió un seguidor.

A este comentarios se sumaron muchos más: “Te quiero mucho anita”, “Mujerrrrr eres de otro....p...o ...planeta q hermosa felicidad la q vives y compartes “, “Oh anita sofi estuvistes más magnífica en ese vídeo de ti con esa pinta te queda y te resalta bien”, “Qué hermosa y brillante”, “la más hermosa”, “siempre bella”, “te amo desde mis 14 años”, “o te admiro muchísimo porque yo pienso que tu belleza es asombrosa y no solo lo digo por tu belleza física sino que lo digo porque tienes un gran corazón que vale oro”.

Ana Sofía Henao se retira sus implantes

En los últimos días, Ana Sofía Henao ha recibido miles de mensajes de apoyo de sus seguidores y amigos por el retiro de sus prótesis mamarias. La modelo reveló que después de muchos años tomó la decisión por su salud, pues al igual que otras mujeres estaba sufriendo de Síndrome de Asia.

La modelo paisa confesó que lleva un par de semanas de recuperación y espera que su testimonio le ayude a otras mujeres que pueden estar atravesando las mismas complicaciones por cuenta de las prótesis.

Ana Sofía confesó que, aunque fue feliz con sus prótesis, al pasar el tiempo comenzó a tener fuertes dolores cabeza, ataques de pánico, fatiga crónica, ansiedad, visión muy borrosa, uñas quebradizas, dificultad para respirar, entre otras dolencias. Y aunque por un tiempo normalizó esos síntomas, luego con el apoyo de su familia, decidió que lo mejor para ella era retirarlas.