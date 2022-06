Ana Gabriel ignoró a Yailin y elogió a Karol G

Hace pocas horas se viralizó un videoclip en el que se ve el momento exacto en el que la reconocida cantante mexicana Ana Gabriel afirma no conocer a la ahora esposa de Anuel AA, ‘Yailin La Más Viral’.

El momento fue publicado por una página especializada en entretenimiento que recopiló tres momentos claves de este Instagram Live, el primero de ellos cuando la artista lee entre los comentarios de sus seguidores que le preguntan cuán iba a realizar una colaboración con la dominicana.

Ante esta pregunta, Ana Gabriel respondió tajante que no conocía a Yailin, dejando a un lado la posibilidad de que los seguidores de la cantante urbana escucharan una colaboración en conjunto.

Lo más curiosos de la situación es que, en la siguiente parte publicada por esta página de entretenimiento, al En Vivo se habría unido la esposa de Anuel AA y hasta habría realizado varios comentarios idolatrándola: “Te amo”, “Estas joven y hermosa”, y “Es mi cantante favorita”, fueron algunos de los comentarios que se vieron durante la transmisión por parte la intérprete de “Chivirika”.

Sin embargo, Ana Gabriel procedió a hablar de una posible colaboración con la cantante paisa Karol G que finalmente no pudo ser debido a que sus tiempos no coincidieron. Aún así, aprovechó el momento para mandarle mucha suerte a la paisa en esta nueva entrega musical.

“Ya tiene el compromiso muy cercano, es Karol G que me invitó para que yo cantara con ella, pero estoy tan ocupada y ella tiene tanta premura de entregar su proyecto que pues no, no puedo estar grabando, entonces desde este video yo le mando un abrazo toda la suerte del mundo que ya la tiene, ¿Verdad?”

Yailin La Más Viral ha sido blanco de burlas durante los últimos días luego de que su esposo, el también cantante de música urbana nombrara en dos ocasiones a Karol G en pleno concierto en vivo.

Tal y como pasó la primera vez, el cantante urbano mencionó a Karol G en pleno escenario, tratando de rectificarse rápidamente y mencionando después a su actual pareja. Sin embargo y como es habitual en estos casos, la escena volvió a quedar registrada y rápidamente viralizada en redes sociales.

“Mera que es lo que hay, mera to’ esos bandoleros y to’ esos delincuentes. Todas esas bebeci… Todas esas chivirikas las bebecitas no, las bebecitas ya no, ya no, ya no, ya no convive, ya no corren aquí. Todas esas chivirikas, todas esas mujeres, todas esas mujeres solteras, casadas, todos los delincuentes ¿Real hasta qué?”, se le escucha decir a Anuel, minutos antes de interpretar uno de sus temas musicales en vivo.