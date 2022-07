Ana de Armas revela detalles de su 'tortuoso' romance con Ben Affleck

Ana de Armas se ha convertido en una de las actrices más cotizadas en el mundo del cine. Al participar en grandes producciones como en las películas de James Bond, ha ganado reconocimiento a nivel internacional. Por otro lado, ha actuado en muchos proyectos fílmicos en varias plataformas digitales de streaming como Netflix.

Ben Affleck y Ana de Armas se conocieron en el set de la película “Deep Water”. Desde ese instante, empezaron a salir y fueron perseguidos por los paparazzi por mucho tiempo. La relación amorosa entre estos dos actores iba tan seria que Ana recogía los niños de Ben e incluso ella conoció a la exesposa del actor, Jennifer Garner.

Además, Ana de Armas vivió durante unas semanas en la mansión de Ben Affleck en la ciudad de los Ángeles. Incluso, algunos seguidores de la pareja se atrevían a decir que era cuestión de tiempo para que ellos se casaran.

De acuerdo a varias declaraciones de la artista de origen cubano, ella huyó de Los Ángeles debido a la tortura por parte de los fotógrafos o paparazzi que invadían su espacio personal. Ana cuenta como en varias ocasiones tuvo que escapar de varios lugares ya que era perseguida por reporteros o personas que querían saber cada detalle de su relación.

Se hizo todo demasiado cuesta arriba. No hay escapatoria. No hay salida. Siempre tienes la sensación de que hay algo que no tienes, que hay algo que falta. Es una ciudad que te vuelve ansiosa